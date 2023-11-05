حملات تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت التجارية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، أسفرت عن تحرير 6 محاضر.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية

وقال سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، إنه تم شن حملة تموينية موسعة لضبط ومراقبة الأسعار وصلاحية السلع في الأسواق والمحال العامة بنطاق مركز المدينة من خلال تشكيل لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر، منها 3 محاضر جنح ذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 90 كيلو لحوم متغيرة الخواص وإعدامها، وتحرير عدد 2 محضر جنح عدم وجود شهادة صحية، ومحضر واحد عدم الإعلان عن الأسعار.

تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق

وأكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وتنفيذ حملة مكبرة تستهدف نطاق المركز والمدينة، والتفتيش على توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار والتأكد من صلاحيتها حفاظاً على صحة المواطنين.