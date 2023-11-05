عاد إلى الأضواء بعد 103 سنوات.. ما هو مشروب أم كلثوم المفضل؟

مازال سبيرو سابتس حديث للناس، يتداولون صور زجاجاته بين الحين والآخر، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال عليه بشكل كبير، لكن تلك العلامة المصرية الخالصة لم تكن حديثة العهد، إذ أنها ولدت في عشرينات القرن الماضي، وظهرت علامة المياه الغازية في العديد من الأفلام والمسلسلات منها مسلسل «زيزنيا» وفيلم «سمير وشهير وبهير».

لم يبال الناس لها في البداية ويعطوها اهتماما كبيرا، لكنها الآن حديثهم الأول بفضل حملات دعم وتشجيع المنتج المصري، التي أعادت الروح لذلك المنتج، وشجعت الملايين على دعم المنتج المصري بديلا المستورد.

مسلسلات قديمه ظهر فيها سبيرو سباتس

في مسلسل «زيزينيا» بطولة أشرف عبد الغفور ويحي الفخراني عرض المسلسل مشهدا يوضح اهتمام الناس بمشروب مصري قديم، أعادته حملات المقاطعه من جديد، إذ عرض الفنان أشرف عبدالغفور على الفنان يحيى الفخراني أن يعزمه على «سبيرو سابتس»، قائلا:«أزازة أزوزة سبيرو سباتس سقعانه لبشر بيه يا شعبان».

صورة لأم كلثوم مع كازوزة «سباتس»

والجدير بالذكر أن مسلسل زيزينيا، كان العرض الأول له في أواخر التسعينات وعرض الجزء الثاني منه في عام 2000، أي في وقت كانت فيه منتجات مشروبات المياه الغازية المستورة موجودة بالفعل في مصر، لكن كان للمشروب المصري مكانة أكبر آنذاك، كما عرض الموقع الرسمي لـ«سباتس» باللغة الإنجليزية عبر الويب سايت أنه كان المفضل لدى مشاهير الزمن الجميل منهم أم كلثوم، إذ تم تداول صورة نادرة لها وهي تتناول مشروب سبيروسباتس من التصميم القديم للزجاجة.

وقبل أكثر من 4 سنوات قبل عودة «سباتس» للضوء مرة أخرى وتشجيع المنتج المصري، تحدثت الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة عبر «صاحبة السعادة» عن مشروب سبيرو سابتس وذكرياتها مع زجاجاته الشهيرة، قائلة إنّ أقدم تصميم لمشروب «سباتس» كان عام 1909 وعرضت التصميم الأول لأقدم مشروب مصري منعش، ومن بعدها انتشر «سباتس» ليكون المشروب المفضل لدى القصور الملكية ومن بعدها عامة الشعب بعد اختياره منتجا مصريا وطنيا.

«سبيرو سباتس» في الأفلام

كان بداية ظهور«سباتس» في القصور الملكية بعد إنشاء مصنعهم الشهير في بداية العشرينات من القرن الماضي، ومع الوقت بعد اعتباره منتجا مصريا وطنيا ظهر في الأفلام القديمه، منها فيلم «باب الحديد» الذي تم إنتاجه في خمسينات القرن الماضي من بطولة يوسف شاهين وهند رستم في دور «هنومة» بائعة الكازوزة، وكان «سباتس» ضمن أشهر المشروبات المنعشة التي تبيعها.

وفي العصر الحديث ظهر المشروب الغازي في فيلم «سمير وشهير وبهير» الذي عُرض في عام 2010، وعرض قصة الشباب الثلاثة الذين عادوا بالزمن لنهاية فترة الثمانينات، وظهروا في مشهدا لمشروب «سبيرو سابتس» يوضح كيف كان منتشرًا آنذاك وكان المشهد كالتالي:«عندك فيروز يا عم ؟»، لم يفهم البائع مقصدهم وقال باستغراب «فيه فيروز حبيتك في الصيف وفيه فيروز نسم علينا الهوا»، لينتهي الحوار أن المشروب الموجود والذي يعتمده الناس في تلك الفترة هو «سباتس».