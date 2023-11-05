تدشين مبادرة للقضاء على أمراض سوء التغذية في المدارس الابتدائية بالمنوفية

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مبادرة للقضاء على أمراض سوء التغذية «الأنيميا - السمنة - التقزم » لطلاب المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالمدرسة التجريبية المتميزة للغات بشبين الكوم، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية.

فحص وتطعيم الطلاب في محافظة المنوفية

وتفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة التجريبية المتميزة، واطمئن على خط سير الحملة، بداية من تسجيل بيانات الطلاب، مرورا بقياس الوزن والطول ووصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداً بحسن معاملة الطلاب والإستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كل المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ بإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب

المبادرة تشمل 677 ألف طالب في المنوفية

وأوضحت الدكتوة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن عدد الطلاب المستهدفين 677 ألفا و795 طالبا وطالبة بإجمالي 1141 مدرسة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى ، مؤكدة أن المبادرة تستهدف مسح شامل لكافة طلاب المرحلة الإبتدائية، وذلك من خلال قيام فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة ،وسيتم إجراء التدخلات الصحية اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.