بشرى سارة من الأرصاد.. 48 ساعة تفصلنا عن موعد انخفاض درجات الحرارة

في ظل التحذيرات اليومية الصادرة عن الأرصاد الجوية، بخصوص الشبورة الصباحية الكثيفة على الطرق، وضرورة توخي الحذر من جانب قائدي المركبات، إلا أنها سرعان ما أعلنت بشرى سارة للمواطنين عن موعد انخفاض درجات الحرارة تمهيدا لتوديع الحر مع بداية النصف الثاني من فصل الخريف نهاية الأسبوع الجاري.

انخفاض درجات الحرارة

وكشف تقرير صادر عن هيئة الأرصاد، منذ قليل، أنه بداية من نهاية الأسبوع الجاري سوف نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 3-4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، بسبب تعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، تعمل على انخفاض الحرارة، وهي تأتي تزامنا مع تكاثر السحب الممطرة على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد، بسبب امتداد منخفض البحر الأحمر، الذي يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة ورعدية تستمر لمدة 48 ساعة متواصلة.

درجات الحرارة الأربعاء 8 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 9 -11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10-11-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.