تحرير 25 مخالفة تموينية في مركزي الغنايم والبداري بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار إقامة منافذ ومعارض سلعية لبيع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وأوضح، أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات، لافتا إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار مستمرة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجي

مخالفات تموينية في أسواق الغنايم

وفي نفس السياق، قامت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الغنايم، تحت تحت إشراف مصطفى علي رئيس المركز، في حملة تموينية استهدفت سوق الغنايم، ما أسفر عن تحرير 17 مخالفة تموينية، وإعدام حوالي 20 لتر زيت طعام مستعمل، كما تم إعدام ما يقارب من 5 كجم حلوى جافة غير نظيفة بها أتربة وشوائب، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة على المحال التجارية

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم، حملة على المخابز والمحال التجارية، وتم المرور على المخابز لضمان وصول خبز جيد ومطابق المواصفات للمواطنين، وتم تحرير 8 مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.