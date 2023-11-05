وضع الخطة الاستثمارية في سوهاج للعام المالي 2024 بمشاركة المواطنين

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج جلسة التشاور التشارك مع المواطنين لإعداد مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2024 بالوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية.

بحضور ممثلي أعضاء مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومحمد الدقل مسئول المشاركة المجتمعية وسوزان عبد الرحمن حسن مدير إدارة التخطيط بالوحدة المحلية وأعضاء منتدى التنمية المحلية والقيادات الشعبية والطبيعية وممثلي والجمعيات الأهلية والجمعيات الزراعية والشباب والمرأة وذوي الهمم وعدد من المواطنين بمركز جهينة.

مشروعات الخطة المالية للعام القادم بجهينة

قال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن الجلسة التشاورية بدأت بعرض ومناقشة مشروعات خطة العام المالي 2024 / 2023 والتي شملت عدة مشروعات منها:

- أعمال تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق المحلية بمدينة جهينة.

- تطوير ورفع كفاءة منطومة إنارة الشوارع بمركز جهينة.

- رفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدية جهينة بإعادة رصف بعض الشوارع وتركيب بلاط أنتر لوك.

- رفع كفاءة منظومة الإطفاء والحريق وتغطية بعض المساقي والتي تم البدء في إجراءات الطرح والترسية بالفعل.

مشاركة المواطنين بوضع الخطة الاستثمارية بسوهاج

وأضاف «عباس»: جرى تلقي اقتراحات المواطنين في كافة برامج الخطة والتي سوف يتم وضعها مع إتاحة الفرصة لجميع الحضور للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم لإدراج أي مشروعات تكون لها نفع عام ومردود إيجابي لإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الشاملة بمركز جهينة.