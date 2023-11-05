تشميع مركز للعيون غير مرخص في حملة رقابية بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات رقابية على المنشآت الصحية والمستشفيات وذلك بالاشتراك مع مديرية الصحة.

عدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة والعادية

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد مسئول بمركز للعيون وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية وعدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة والعادية.

تشميع مركز تجميل غير مرخص

وفي سياق متصل، جرى تشكيل حملة باللإشتراك مع ادارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وبالمرور على مركز للتجميل، تبين أن المكان غير مرخص وصدر بشأنه قرار غلق إداري سابق ويقوم بممارسة الطب بدون وجود طبيب، وكذلك بيع أدوية خاصة بالتخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محاضر بشأن الواقعة وتشميع المكان.

تحرير محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية

وفي مجال الطب البيطري، جرى تحرير 31 محضرا ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على إجمالي مضبوطات 502 كيلو، كما تم تحرير 24 محضرا ضد اصحاب محلات جزارة وذلك لعدم اتباع اشتراطات النظافة ولف اللحوم بالشاش الأبيض.