مستشار الرئيس الفلسطيني: همجية الاحتلال تعرض المنطقة لخطر الحروب الدينية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، ردا على ما قاله وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن استخدام القوة النووية لضرب غزة، لم يكن أمرا مفاجئا، مؤكدا أنه يدل على «همجية ووحشية قوات الاحتلال».

التحريض على حرب قذرة ضد الفلسطينيين

أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ «نتنياهو» يواصل تحريض المستوطنين ووزراء دولته، على خوض حرب «قذرة» ضد شعب فلسطين، متخوفا من ممارسات الاحتلال وتداعياتها على المنطقة: «ستؤدي لحرب تكتوي المنطقة بنارها».

حرب إبادة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني

وتابع «الهباش»: «هناك حرب إبادة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل الأراضي المحتلة، مشيرا لما يفعله المسؤولين في دولة الاحتلال من همجية وممارسات دموية، بسبب تنفيذهم لأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي».