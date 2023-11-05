أستاذ علوم سياسية فلسطيني: لن نخرج من غزة حتى لو حدثت إبادة جماعية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، نحن لا نريد الخروج من غزة، حتى لو كان هناك إبادة جماعية، وهناك خيار وهو إمكانية استضافة الفلسطينيين في أراضي أوروبية، كما فعلوا مع الأوكرانيين بنقلهم إلى كافة أنحاء أوروبا، بدلًا من الإصرار على نقل الفلسطينيين إلى أراضي سيناء كما حدث مع الأوكرانيين.

«الرقب»: المندوب السامي لحقوق الإنسان قدم استقالته

وأضاف «الرقب» خلال مداخلته، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين إيمان عز الدين ومها الصغير، أن المندوب السامي لحقوق الإنسان قدم استقالته، نتيجة ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، من حرق بالمستشفيات وقتل النساء والأطفال وقصف المنازل.

«الرقب»: دعم أمريكي غير مسبوق لدولة الاحتلال

وتابع «الرقب» أن «بلينكين» أوضح أننا مقبلون على هدنة إنسانية، ولكن إلى أي موعد سيتوقف إطلاق النار؟، على الرغم من الدعم الأمريكي غير مسبوق لدولة الاحتلال.