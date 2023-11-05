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وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارته إلى قبرص

كتب:

أ ش أ
05:32 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، زيارته إلى قبرص خلال جولته الدبلوماسية بالشرق الأوسط.

نقل أمريكيين من إسرائيل 

وذكرت قناة سى إن إن الأمريكية، أن بلينكن وصل إلى مدينة لارنكا في وقت سابق اليوم، وسيلتقى مع رئيس البلاد نيكوس خريستودوليدس، ليوجه له الشكر على مساعدات بلاده في نقل الأمريكيين خارج إسرائيل، كما أنه من المتوقع أيضًا لقاء وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس.

إجلاء مواطنين أمريكيين عبر قبرص

وكانت الحكومة الأمريكية ساعدت في إجلاء مواطنين أمريكيين الشهر الماضى من إسرائيل إلى قبرص عبر البحر في رحلة استمرت نحو 12 ساعة.

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