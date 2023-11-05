وزير الخارجية اللبناني الأسبق: تصريحات الاحتلال عن القنبلة الذرية «قمة الجنون»

قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إنَّ العدو الإسرائيلي كشف عن امتلاكه سلاح نووي من خلال تصريحات وزير التراث بحكومته، عميحاي إلياهو، والتي تتعلق بإلقاء قنبلة ذرية على غزة، وهو من أكبر أسرارهم، مؤكداً أنَّ همجية دولة الاحتلال قد تجرها لاستخدام هذا السلاح بالفعل.

«بويز»: تصريح المسؤول الإسرائيلي «في قمة الحماقة والجنون»

وأضاف «بويز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ تصريح المسؤول الإسرائيلي يعد «في قمة الحماقة والجنون»، مؤكداً أن العالم برمته يعلم بامتلاك دولة الاحتلال لسلاح نووي، بل ما لا يقل عن 250 رأس نووي ولكن المُحتل لم يعترف بهذا الأمر من قبل، حتى جاء وزيرهم ليفضح خطورة المحتل ووحشيته.

تهديدات استعمال السلاح النووي ضربة كبيرة لجيش الاحتلال

وتابع وزير خارجية لبنان الأسبق، أنَّ تهديدات استعمال السلاح النووي ضربة كبيرة لجيش الاحتلال على مستوى الرأي العام الدولي، فالحروب لها جانب معنوي وإعلامي، موضحاً: «المسؤول الإسرائيلي بحماقته تصرف وكأنه عدو الحكومة الإسرائيلية».

واستطرد «بويز»، أنَّ تصريحات وزير دولة الاحتلال يعرضها للمحاكمة دولياً أمام محكمة العدل الدولية، ولكن لسوء الحظ: «لا عدل في هذه الدنيا في وجود الدعم المطلق والأعمى وغير المشروط لإسرائيل، فأمريكا تقوم بكل ما في وسعها لتفادي محاكمة المحتل على جرائمه».