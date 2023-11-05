غلق وتشميع أكاديمية شهيرة للعلوم الحديثة بمدينة نصر (صور)

أغلق حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، أكاديمية شهيرة للعلوم الحديثة بشارع عباس العقاد لإدارتها دون ترخيص، وذلك في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، قام حي شرق مدينة نصر بإزالة كشك خشب في شارع واحد بين عمارات صقر قريش وحي الواحة، وجار المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

مطبات بالشوارع

كما شهد حي شرق مدينة نصر طفرة في مجال رفع كفاءة شبكة الطرق تهدف إلى الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين الحي، تحت إشراف أحمد جودة عبد السميع، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الطرق، والإدارات التنفيذية المعاونة، وجرى عمل مطبات صناعية بشارع أنور المفتي أمام مدرسة عباس العقاد، كما تم عمل مطبات صناعية بشارع ابن هاني الأندلسي أمام مستشفى النصر، وجار المتابعة في قطاعات أخرى.