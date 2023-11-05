يتطلع الكثير من الأشخاص في مختلف المحافظات، إلى معرفة مواعيد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين، خاصة بعد قرار رئاسة الوزراء بتغيير التوقيت وفقًا للتوقيت الشتوي، بتقديم الساعة للخلف لتصبح 11 بدلًا من 12 منتصف الليل.

مواعيد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين

وحددت هيئة المساحة المصرية مواعيد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين، وجاءت كالآتي:

- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية 4:49 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا 4:45 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق 4:43 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في أسيوط

- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط 4:42 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج 4:39 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة بني سويف 4:43 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا 4:35 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة أسوان 4:33 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة 4:31 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الخارجة 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية 4:40 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط 4:42 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة السلوم 5:9 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة نويبع 4:29 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة حلايب 4:17 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ 4:30 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم 4:45 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة كفر الشيخ 4:45 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة رأس سدر 4:37 صباحًا.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الطور 4:33 صباحًا.