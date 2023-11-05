تحرير 35 مخالفة وضبط 8800 علبة سجائر في حملات تموينية بأسيوط

شنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة على مراكز ديروط وصدفا والقوصية وأبوتيج، أسفرت عن تحرير 35 مخالفة تموينية لمخابز بلدية وضبط 8800 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء.

حملات تموينية في مراكز أسيوط

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية، تم اليوم الأحد، شن عدة حملات، شملت عددًا من المراكز بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي بالمديرية وإدارة تموين القوصية وأبوتيج وصدفا وديروط، وتمكنت الحملة بمركز القوصية من ضبط 8800 علبة سجائر، جمعها أحد الأشخاص بقصد بيعها في السوق السوداء.

ضبط مخابز مخالفة

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه في مركز أبو تيج، جرى ضبط أحد المخازن غير المرخصة، وداخله 2000 كيلو ملح خشن غير صالح للاستخدام الآدمي.

وفي صدفا، حُرر 14 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن، وعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن.

وفي مركز ديروط، حُرر 21 تقرير إثبات حالة للمخابز لإنتاج ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن، وعدم وجود لوحة إعلانية.