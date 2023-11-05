كاملة أبو ذكري تنتقد بيومي فؤاد: لا يشرفني أن أكون زميلتك

انتقدت المخرجة كاملة أبو ذكري، التصرف الأخير للفنان بيومي فؤاد، إذ أعربت عن استيائها الشديد من رسالته، ليلقى حديثها استحسانًا من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رد كاملة أبو ذكري على بيومي فؤاد

وكتبت كاملة أبو ذكري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام، وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك، وبعد كده تأخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن، فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة».

وأضافت: «ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهه دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه، وتقولي الفن.. يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة.. أنتم آخر ناس تتكلموا عنها».