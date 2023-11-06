5 نصائح تساعدك في الحفاظ على محرك سيارتك.. «علشان يعيش معاك»

يعد محرك السيارات أحد أهم مكوناتها والتي دائما ما ينصح الخبراء بضرورة صيانته في أوقات معينة، ذلك كونه المسؤول الأول عن تحويل الوقود لطاقة ميكانيكية، كما يعتبر المحرك أحد أغلى الأجزاء التي يتم استبدالها حال عدم الاهتمام بالسيارات أو بصيانتها.

ويبحث الكثير من قائدي المركبات عن الأخطاء الشائعة التي عليهم أن يتجنبوها لضمان عمر أطول لمحرك السيارة قدر الإمكان، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» لقرائها 5 خطوات يجب على قائد السيارة الاهتمام بها حتى لا تعطب سيارته، بحسب موقع «motor1».

نصائح للحفاظ على عمر محرك سيارتك

عليك تغيير زيت السيارة بانتظام

من الضروري تغيير الزيت للسيارة قبل انتهاء المسافة المحدده للزيت الموجود، إذ أن الزيت يقوم بعملية مهمة وهي تشحيم الأجزاء المتحركة بالمحرك، كما تمنع تهالك أجزاء السيارة، كما يساعد المحرك وجعله نظيفا وباردا عبر إزالة الأوساخ أو الحرارة.

فلتر الهواء

يعمل مرشح الهواء للسيارة على منع دخول هواء الغبار والحطام لداخل المحرك، حيث يتسبب ذلك في تلفه حال وصل إلى محرك السيارة الرئيسي، كما يمكن أن يقلل مرشح الهواء المتسخ أو المسدود أداء المحرك أو كفاءة الوقود، بخلاف زيادة الانبعاثات، لذا فقد نصح الموقع بضرورة استبدل مرشح الهواء كل 12000 ميل أو مرة في السنة.

تجنب عادات القيادة التي تجهد المحرك

عادات القيادة الخاطئة أو التسارع الشديد وكثرة الضغط على المكابح هو أمر خاطئ يقع فيه الكثير، وعليهم أن يتجنبوا تلك العادة الخاطئة، ويبعدوا كل البعد عن حمل أو جر أحمال ثقيلة عبر السيارة حتى لا تتحمل السيارة ضغط إضافي على المحرك، ما يقلل من عمره.

حافظ على نظافة سيارتك

يساعد تراكم الأوساخ أو الحطام بالجزء الخارجي أو الداخلي للسيارة في حبس الرطوبة بداخلها، كما يؤدى للتآكل، فيما يمكن أن يساعد غسل سيارتك بانتظام في منع حدوث أو تكرار ذلك.

خزن سيارتك في مكان بارد وجاف

وضع السيارة لفترة طويلة في درجات الحرارة المرتفعة تؤدى إلى الضغط على محرك السيارة، حيث أنك حال كنت تعيش في منطقة بها ظروف جوية قاسية فيجب عليك وضع سيارتك في جراج خاص بعيدا عن درجات الحرارة القاسية للاستمتاع بقيادة جيدة موثوقة ولسنوات عدة قادمة.