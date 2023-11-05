انطلاق مبادرة «بلدنا أمانة في إيدينا» بمركز مغاغة بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في شمال محافظة المنيا، عن انطلاق مبادرة «بلدنا أمانة في إيدينا»، لتعزيز وعي الطلاب والمجتمع حول الحفاظ على نظافة المدينة والبيئة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

المبادرة برعاية وزير التربية والتعليم

تقام فعاليات المبادرة تحت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد حسن عثمان رئيس إدارة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التعليم، وبإشراف حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحسين صادق مدير الإدارة التعليمية بمغاغة.

الحفاظ على النظافة والبيئة

وقال وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن مبادرة «بلدنا أمانة في أيدينا» تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب والمجتمع حول الحفاظ على نظافة المدينة والمحافظة على البيئة. وأضاف أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة تشمل حملات لتنظيف الشوارع والمناطق العامة، وورش عمل توعوية حول أهمية الحفاظ على النظافة والتخلص من النفايات بشكل صحيح، وعروض مسرحية وفنية تعليمية تسلط الضوء على قضايا البيئة والنظافة.

تعزيز قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية وقد تم تكريم الطلاب المشاركين في المبادرة وتوزيع الشهادات التقديرية عليهم، وتم تكريم الجهات الراعية والمساهمة في نجاح المبادرة التي تعتبر فرصة لتعزيز قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية بين الطلاب والمجتمع المحلي.