معلومات عن إنعام الجريتلي في عيد ميلادها.. من أصول شركسية

يحل اليوم 6 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة إنعام الجريتلي الــ79، وتعد أنعام الجريتلي واحدة من أهم الممثلين واكتشفت عددا كبيرا من الممثلين، فهي من مواليد 1944 وهي من أصول شركسية، وتخرجت في معهد السينما قسم التمثيل، ولديها عدد كبير من الأعمال تخطت الـ150 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون، ويرصد «الوطن» أهم المعلومات عن الفنانة القديرة.

بدايتها الفنية

بدأت حياتها الفني بالمشاركة في عدد من الأعمال الإذاعية وهي: «وتاه مني الطريق»، «واحد من أهلك ذلك»، «واحدة بواحدة»، «لا تلوموا الخريف»، «قلوب للبيع»، وغيرها من الأعمال الأخرى.

وبدأت في المشاركة في الأفلام بداية من عام 1966 وكانت البداية بفيلم «مأساة انسان»، ومن بعدها شاركت في عدد كبير من الأعمال بين السينما والدراما والمسرح، فشاركت في «النصف الآخر» مع عماد حمدي وأحمد رمزي، و«حادثة شرف» مع شكري سرحان، و«لحظات خوف» مع فريد شوقي ويوسف شعبان، وتتالت الأعمال أبرز الأعمال التي شاركت بها «أحلام هند وكاميليا»، و«البحر بيضحك ليه» و«ليالي الحلمية».

وعرفها الجيل الجديد من خلال عدد من المسلسلات الكوميدية لعل أبرزها «راجل و6 ستات» مع أشرف عبد الباقي بداية من الجزء الثالث وحتى العاشر، وكانت آخر ظهور لها في مسلسل «نسل الأغراب» عام 2021.

رحلتها الإخراجية

فبخلاف التمثيل فإنعام مخرجة مسرحية، لديها أكثر من 20 عملا، وأول الأعمال التي شاركت بها كمخرجة مسرحية «ومازالت العائلة تنتظر» محمود الجندي، محمد رضا، سهير الباروني، ألفت سكر، فاروق يوسف، «وداعا أيها الفلس»، وغيرها من الأعمال المسرحية الأخرى لكبار النجوم.

وشاركت «الجريتلي» في اكتشاف ممدوح عبد العليم ووضعه على طريق التمثيل، وذلك بعدما كان ذاهبا يريد أن يكون راقصا، وذلك قاله ممدوح عبد العليم في لقائه مع منى الشاذلي ببرنامج «معكم» عام 2014.