بعد إغلاق طريق إسكندرية الصحراوي.. تحذير من ظاهرة تحجب الرؤية في 14 محافظة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء إلى سقوط أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة، مع تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية جراء تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب.

تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق

وتشير التوقعات إلى تعرض 14 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، الفيوم، المنيا، بني سويف» إلى ظاهرة الضباب الكثيف مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات الآتية:

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية

- عدم القيادة في حالة عدم وضوح الرؤية

- استخدام كاشفات إنارة السيارات

- عدم غلق نافذة السيارة أثناء القيادة

- ترك مسافة آمنه بين السيارات أثناء القيادة.

وتشير التوقعات إلى استمرار ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، على أن تستمر تلك الظاهرة خلال الأيام المقبلة وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

كانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل عن غلق طريقي مصر اسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحا وحتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة