خبير دولي: مصر تسعى لتخفيف المعاناة عن الفلسطنيين في كل الاتجاهات

قال الدكتور أحمد سيد، خبير الشئون الدولية، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية امتداد للدور التاريخي، لدعم الأشقاء في فلسطين خاصة في قطاع غزة، موضحا أنها شكلت ضميرًا إنسانيًا وسط التخاذل الدولي.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خبير الشئون الدولية خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الشعب الفلسطيني يشهد جرائم وإبادة جماعية تسببت في سقوط آلاف الشهداء من الأطفال والنساء بلا أي ذنب.

تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

وأوضح أن مصر تحركت بكل إمكانياتها للعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وعلى المسار الإنساني أدخلت المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية والأطباء والمعدات الطبية، لإنقاذ ومعالجة أهالبى غزة الأشقاء، بالإضافة إلى العمل على خروج الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في مصر.