إحالة المعلمين في 3 مدارس بالسلوم إلى التحقيق لعدم الانضباط

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، والوقوف على العملية التعليمية بمدارس مراجع الشايب الابتدائية في بقبق وأبو زريبة الابتدائية وسيول القطعان الابتدائية التابعة لإدارة السلوم التعليمية.

متابعة إدارة السلوم التعليمية

وجاءت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح المفاجئة، اليوم، في مدارس المدينة الحدودية أقصي غرب المحافظة لمتابعة مدي انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

عدم انضباط المعلمين في السلوم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لمطروح إنه جري رصد خلال جولته التفقدية عدم انضباط بعض المعلمين، موجهاً لأحمد الكيال مدير الإدارة بتكثيف جولات المتابعة للمدارس، خاصة الكائنة في القري والنجوع وقيام قسم المتابعة بالدور المكلف به لضبط مسار العمل بكافة مدارس السلوم.

عودة الانضباط

ونبه وكيل تعليم محافظة مطروح إلى أن الجولات الميدانيه مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية في كل مدارس المحافظة، وموجهاً كافة القيادات برفع شعار «معا لعودة الانضباط».

إحالة معلمي 3 مدارس للتحقيق في السلوم

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إحالة معلمي مدارس أبوزريبة ومراجع الشايب وسيول القطعان للتحقيق، لعدم الانضباط الإداري بالمدرسة والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.