إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت اليوم الاثنين، في إزالة 63 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية.

63 حالة تعد

وأضاف «الداودي»، أن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسؤول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 63 حالة، على مساحة 4 أفدنة و 19 قيراط ليبلغ اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها خلال الايام الماضية 267 حالة علي مساحة 19 فدان و 7 قيراط.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشدد «الداودي» على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.