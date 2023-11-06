«أزهرية مطروح»: ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم

اختتمت منطقة مطروح الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي «تنميه مهارات معلمي العلوم» على المنهج الجديد، اليوم الاثنين، بحضور الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، بقاعة التدريب بالمنطقة.

البرامج التدريبية في الأزهر

وأجرى رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح، حوارا مع المتدربين حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية المقدمة، والتي تهدف إلى إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة، وتحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

الاهتمام بالوسائل التعليمية

وأكد وكيل منطقة مرسى مطروح الأزهرية الشيخ عطية سالم، أنه ينبغي على المتدربين الاستفادة من هذه البرامج لما لها من أثر إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية كعامل أساسي في شرح وتوضيح المناهج الدراسية.

متابعة العملية التعليمية

من ناحية أخرى تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، خلال جولة تفقدية، مجمع «عمر بن عبد العزيز» التابع لإدارة مطروح التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفعيل المبادرات والأنشطة الطلابية، وتذليل العقبات، وحرص على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بالمجمع، ومناقشة آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا دعمه الكامل لهم، إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية وكيفية جعل المعهد بيئة مناسبة لجذب الطلاب، كما ناقش مع الإداريين طرق تجميع البيانات على الحاسب الآلي، والاستفادة من التدريبات التي تلقونها في خدمة العملية التعليمية.