تفاصيل 8 اجتماعات للبنك المركزي في 2023.. الأخير ينعقد شهر ديسمبر المقبل

عقدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، 7 اجتماعات على مدار عام 2023، وكان آخرها يوم 2 نوفمبر 2023، أي الخميس الماضي والذي انتهى على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%، ومن المنتظر أن يعقد آخر اجتماع في هذا العام الشهر المقبل.

وسبق وأعلن البنك المركزي عن جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2023، من أجل المناقشة وحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

اجتماعات المركزي المصري

وكشف المركزي عن 8 اجتماعات على مدار عام 2023، والذي تم انعقاده بالفعل 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، و2 نوفمبر.

لجنة السياسة النقدية

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لهذا العام 2023، في شهر ديسمبر المقبل وتحديدًا يوم 21 ديسمبر ليكون هو الاجتماع الثامن على مدار العام الجاري، وذلك من أجل مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي سواء بالتثبيت أو الزيادة.