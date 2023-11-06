8 توجيهات لمحافظ الوادي الجديد خلال لقائه بالمواطنين في مركز بلاط

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، لقاءََ جماهيريًا موسعًا بمركز بلاط، بحضور سلامة علي رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والعمد والمشايخ وأهالي المركز، وذلك لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.

نتائج اللقاء الجماهيري

وأسفر اللقاء عن 8 توجيهات جاءت كما يلي:

- المتابعة الدورية من رؤساء القرى لحالات التعدي على أراضي الدولة وإحالتها للمحاكمة العاجلة، والانتهاء من حالات التقنين خلال 3 أشهر كحد أقصى.

- سرعة إنهاء إجراءات تسليم أراضي البناء للمواطنين للحد من حالات التعدي.

- حصر حالات الأنيميا بين أطفال الحضانات والتنسيق بين محافظة الوادي الجديد، ومديرية التضامن لتوفير الاحتياجات الغذائية اللازمة للأطفال.

- إنشاء وحدة محلية لقرى الخير والنماء وإنشاء دار حضانة والتنسيق بين المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل محطة المياه.

- تكليف قطاع الاتصالات بتوفير خدمة الإنترنت بالقرى والمحرومة، والتنسيق بين المراكز ووحدة المتغيرات المكانية لحصر المتخللات وطرحها بالمزاد للراغبين من المواطنين.

- فتح ممرات بين المزارع لنقل مخلفات النخيل والحد من الحرائق.

- عرض موقف مراكز الميكنة الزراعية على مستوى المحافظة لتطويرها.