رئيس موانئ أبو ظبي: نركز في تعاوننا مع مصر على كيفية التشغيل والإدارة

أكّد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، أنَّ هناك اختلاف كبير بين التكنولوجيا وبين أثرها على المجتمع والدولة، لافتاً إلى أنَّه في قطاع الموانئ اُستخدمت الكثر من الحاويات بشكل ونظام قديم في الماضي، ولكن الآن تُستخدم بشكل إلكتروني مما كانت نتيجته كبيرة على سهولة ونظام العمل وتوفير الوقت والتكلفة.

تعاون بين مصر وموانئ أبو ظبي

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي أنَّ التعاون مع مصر يركز دائما على كيفية التشغيل والإدارة وهو بند مهم في التعاقد، فضلاً عن مشاركة الخبرات.

جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

الاستثمار في التكنولوجيا

وأضاف «المزروعي»، أنَّه يجب الاهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا، والأهم أن يكون لهذا الاستثمار أثر ونتيجة واضحة، فهناك الكثر من الشركات العالمية تستثمر الكثير من الأموال للتحول إلى الميكنة والذكاء الصناعية في العمل، مؤكداً أن المؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا هي التي ستنجح أما الباقي سيخرج من السوق.