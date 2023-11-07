حملات للتصدي لمخالفات البناء والتأكد من خفض الأسعار بالدقهلية

وجهت محافظة الدقهلية رؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة التصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري ، والتنسيق الكامل بين وكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية.

حملات إزالة التعديات بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان لها، إلى أنه جرى التنويه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة أي تغيرات جديدة أو مخالفات وإزالتها في المهد، لمنع البناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع أو البناء بدون ترخيص.

وأوضحت أنه جرى التنويه من قبل المحافظة على وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على كافة المنافذ والمولات والمحلات التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار للسلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

الاستعداد لفصل الشتاء في محافظة الدقهلية

وأكد أنه تم التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والاستعداد الكامل لفصل الشتاء من خلال فحص وتطهير بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات كسح المياه ومراجعة كافة أعمدة الكهرباء وصيانة الوصلات الكهربائية حفاظاً علي أرواح المواطنين ، بالإضافة إلي صيانة كافة مداخل الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقري لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين في حالة سقوط أمطار، والعمل علي الاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث من خلال تجهيز كافة المعدات الهندسية وصيانتها ورفع كفاءتها ، وتفعيل غرف العمليات وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.