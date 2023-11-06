«الشعب الديمقراطي»: مصر خير نموذج للانتفاض من أجل حقوق الفلسطينيين

ثمّن خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، الدور المبذول من القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطنيين وقضيتهم، خاصة خلال الفترة الحالية، بعد أنّ تعرضت الأراضي الفلسطينية لهجوم مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنه مصرع الكثير من الفلسطنيين وإصابة آخرين منهم.

القضية الفلسطينية

وقال خالد فؤاد خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ القيادة السياسية قامت بملحمة قومية في دعم القضية الفلسطينية وكانت خير نموذج عربي ينتفض لحقوق الشعب الفلسطيني، وظهر ذلك من خلال جسر الإمدادت الذي امتد برفح، فور اندلاع العدوان على غزة، حيث اصطف قطار المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري لإعانة الشعب الفلسطيني خلال أزمته، ما يؤكد مدى قوة العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

قمة القاهرة للسلام

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «القيادة السياسية دعمت خلال الفترة الماضية، الشعب الفلسطيني ودافعت عنه لنيل حقوقه المسلوبة، ومن أبرز جهودها، قمة القاهرة للسلام التي كانت تهدف للوقوف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية ووضع حلول جذرية لها».