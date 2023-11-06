توقعات بسقوط أمطار رعدية في محافظتين غدا.. وتحذيرات من 3 ظواهر جوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية أهالي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من سقوط أمطار رعدية تزاد حدتها على حلايب وشلاتين، وذلك بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأشارت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى انعدام فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، عدا جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تتحول إلى ضباب كثيف يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة حفاظا على أرواحهم.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وتشهد محافظات شمال الصعيد والوجه البحري غدا، طقسا مشمسا على مدار اليوم، فيما يسود طقس غائم جزئيا على باقي محافظات الجمهورية، وتصل سرعة الرياح إلى 28 كيلومترا في الساعة، وسجلت أقل سرعة في محافظات الوجه البحري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة غدا، تسجل أعلى درجة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد، وتبلغ 37 درجة، فيما تسجل أقل درجة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 27 درجة.