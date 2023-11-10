«مع السلامة يا روحي».. حكايات 3 عرسان «راحت فرحتهم» في الحرب على غزة

مبنى صغير، كان بداية حياة جديدة لعروسين فلسطينيين، وثقا خلاله قصة حبهما على لافته بيضاء اللون، مدون عليها كلمات باللون الأحمر، لكن حرمهما الاحتلال الإسرائيلي من استكمال الفرحة، بعد أن قصف منزلهما، في لحظات مأساوية وثقها الصحفي الفلسطيني أحمد حجازي.

قصف منزل عروسين

بكلمات مؤثرة دوّن العروسين «أريج» و«معاذ» قصة حبهما داخل عش الزوجية من خلال اللافتة الموجودة داخل المنزل، إذ دونا عليها: «قصة حبنا قراءة الفاتحة 2021، وأيضًا كتب الكتاب في نفس العام وحفل الزفاف، فرحة العمر كانت في عام 2022».

لم تتوقف كلمات العروسين عند هذا الحد، ولكن كانا يأملان أن تستمر قصة الحب التي أنهاها الاحتلال جرائمه البشعة التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، مدونين: «وتستمر الحكاية» وفقًا لما وثقه الصحفي أحمد حجازي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاء قصص الحب في حرب غزة

قصص حب مختلفة قتلتها قوات الاحتلال، منها الشاب الفلسطيني «خالد مصري» الذي فقد خطيبته التي استشهدت على أيدي الاحتلال في غزة، وودعها بكلمات مؤثرة قائلًا: «خطيبتي لبست الكفن بدل ما تلبس الفستان الأبيض.. حرموني من فرحة عمري مع السلامة يا روحي» وفقًا لما نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك».

كما ودع شاب فلسطيني زوجته التي استشهدت في قصف منزلهما في غزة وبين أحشائها جنينها وكانت في الشهر السادس من حملها، إذ احتضن كفنها والدموع تتساقط من عينيه من شدة الصدمة، ولم يتمالك أعصابه أثناء إلقاء نظرة الوداع على شريكة حياته خاصة أنهما كانا ينتظران المولود الأول بعد عام من زواجهما.