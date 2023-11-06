«البورصة» تنظم فعالية لتوعية الشركات المقيدة بآلية تعديل الحدود الكربونية

نظمت البورصة المصرية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام «التابع للهيئة العامة للرقابة المالية» فعالية لتوعية الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، بآلية تعديل الحدود الكربونية «CBAM»، في إطار حرص البورصة المصرية على التواصل البناء مع الشركات المقيدة وإيماناً بدور البورصة في رفع وعي السوق وتنمية مهارات الكوادر العاملة فيه للتعامل مع أحدث وأهم الملفات التي يمكن أن تؤثر على أدائه.

وشارك في الفعالية 20 من قيادات أغلب الشركات المستهدفة.

وفي تصريحات له، قال الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة انخرطت في البحث والكشف عن العقبات المحتملة للشركات المقيدة المعنية بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الشيخ، أن آلية CBAM تمثل مزيجا من التحديات والفرص على حدٍ سواء بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فمن ناحية قد يؤدي عدم الاستجابة لهذه المتطلبات إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على السلع المُصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل فرصة للشركات التي اعتمدت بالفعل ممارسات وتقنيات مستدامة، لأنها قد تكتسب ميزة تنافسية في السوق العالمية.

وأكد الشيخ، أن البورصة المصرية تهتم دائماً بدعم الشركات المقيدة في اجتياز تلك التحديات، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة للحوار والتعلم.

وتهدف آلية CBAM إلى معالجة مشكلة تسرب الكربون، والتي تحدث عندما تنقل الشركات خطوط إنتاجها إلى بلدان ذات أنظمة تشريعية ورقابية أقل صرامة فيما يتعلق بملف الإنبعاثات الكربونية لتجنب التكاليف الإضافية المتمثلة في الرسوم الضريبية المُقررة على تلك الإنبعاثات.

وتعمل تلك الآلية على خلق فرص متكافئة من خلال فرض تسعير للإنبعاثات الكربونية المُضمنة على سلع القطاعات الأكثر تلويثاً وهي «الأسمنت والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة والكهرباء والهيدروجين»، ما يضمن التزام جميع المنتجات المحلية والمستوردة بمعايير بيئية مماثلة.