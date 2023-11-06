وزير الآثار متحدثا رسميا بالقمة الوزارية بمعرض لندن السياحي

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شارك اليوم كمتحدث رسمي، في فعاليات القمة الوزارية التي نظمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة والسفر وبورصة لندن الدولية للسياحة تحت عنوان «تطوير صناعة السياحة من خلال الشباب والتعليم» وذلك خلال مشاركة الوزير بمعرض لندن السياحي المقام حاليا ببريطانيا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن هذه الجلسة النقاشية الوزارية حوالي 40 وزيرا ومسؤولا في صناعة السياحة من مختلف دول العالم، لافتة إلى أنه تم خلال هذه الجلسة مناقشة أهمية استفادة صناعة السياحة حول العالم من خلال الشباب والتعليم، حيث تناولت مناقشات حول أهمية التعليم الفني السياحي في الارتقاء بالمقاصد السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين بهذه المقاصد.

أهمية التخطيط السليم والمتكامل لربط المناهج التعليمية بالسياحة

وأشارت إلى أن الجلسة استعرضت تجارب وإجراءات الدول المختلفة في هذا المجال، وإبراز التحديات التي تواجه الصناعة في الدول المشاركة بالحضور.

مستوى جيد ومتميز من الخدمات السياحية

ومن جانبه، أشار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة، إلى أهمية التخطيط السليم والمتكامل لربط التعليم والمناهج التعليمية السياحية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتا إلي التحديات التى تواجه صناعة السياحة لاجتذاب العمالة الماهرة والمدربة، وأهمية وجود شغف وحرص لدي العاملين بالصناعة، وأثر ذلك على تقديم مستوى جيد ومتميز من الخدمات السياحية.

واستعرض الوزير أيضاً حرص واهتمام الوزارة بملف تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وتسليط الضوء على ذلك، بجانب التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص من خلال ممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية لتحقيق تقدم في هذا الملف.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استهل، اليوم، زيارته القصيرة الحالية للعاصمة البريطانية لندن بافتتاح الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 والتي انطلقت فعالياتها اليوم وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري.