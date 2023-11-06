«الحسينية».. وجه جديد لـ41 قرية و740 تابعا

شهد مركز الحسينية بمحافظة الشرقية تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.

وأطلقت المبادرة مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.

ويمثل مركز الحسينية، الذى يقع فى أقصى شمال محافظة الشرقية، 31.7% من مساحة المحافظة الكلية، ويبلغ عدد سكانه نحو 700 ألف نسمة، ومساحته 1559 كيلومتراً مربعاً، وله حدود مع محافظات الإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، ويتكون المركز من 10 وحدات محلية تضم 41 قرية، و740 تابعاً.

وهو مركز ذو طبيعة ريفية، وبالرغم من اتساع مساحته، فإنه كان يفتقر منذ سنوات طويلة للخدمات الأساسية، لذلك أخضعته مبادرة «حياة كريمة» للإحلال والتجديد، وتطوير جميع القطاعات الخدمية، ما أعاد الروح لأهالى المركز من جديد بعدما كانوا طى النسيان لسنوات طويلة، وجاءت مشروعات المبادرة كطوق نجاة بالنسبة لهم، خاصة بعد توفير خدمات لم يتوقعوها مثل مشروعات مياه الشرب والصرف والغاز الطبيعى والإنترنت.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف مشروعات المبادرة الرئاسية فى مركز الحسينية، وتستطلع رأى الأهالى بعد إنجاز تلك المشروعات، وتعدد فوائدها، كما تستعرض مسار الحياة اليومية بـ«الحسينية» قبل وبعد التطوير.