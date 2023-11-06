نتائج الدور قبل النهائي لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في نسختة العاشرة توتال «إنرحيز إيجيبت» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

الدور قبل النهائي

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة برعاية توتال إنرجيز إيجيبت. شهدت اليوم الإثنين الموافق 2023/11/6 مباراة الدور قبل النهائي.

وجاءت نتيجة مباراة الدور قبل النهائي والتي جمعت فريقي مركز شباب طوسون ومركز شباب طيبة، بفوز مركز شباب طوسون على مركز شباب طيبة بنتيجة 0/4

مشاركة 24 فريقا

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن دوري مراكز الشباب أقيم بمشاركة 24 فريقا تم تقيسهم إلى 4 مجموعات ضمت المجموعة الأولى: سند، العامرية، الناصرية، طيبة، المسيري، أبيس القرية 10

والمجموعه الثانية: طة الأمين، العلا، القباري، بهيج، برج العرب الجديدة، الشهيد مهيد.

المجموعة الثالثة: الصفا، المنتزة، السيوف، العبور، الحرمين، طوسون.

المجموعة الرابعة: سموحة، أبيس القرية 2، المطار، الحرية، أبيس القرية 1، النصر.

تخفيض سن اللاعبين

جدير بالذكر أن الدوري هذا العام شهد انخفاضا في سن اللاعبين، وكذلك في عدد اللاعبين المسجلين باتحاد كرة القدم، بحيث يتكون كل فريق من 30 منهم 5 لاعبين فقط مقيدون وثلاثة لاعبين تحت 17 عامًا و5 أفراد جهاز فني وإداري.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتنفيذ دوري مراكز الشباب لاكتشاف المواهب الرياضي.