تحرير 169 محضرا بحملة تموينية مكبرة في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، مساء اليوم الإثنين، لـ«الوطن» أنه جرى تحرير 169 محضرًا تموينيًا خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك لضبط الأسواق ورصد المخالفات، حيث جرى 169 محضرًا خلال 48 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

في السياق ذاته، أشرف على الحملة المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي شددت على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى المواطنين.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل وزارة، إلى أن حملات التموين بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين، رصدت مخالفات خلال 48 ساعة بين عرض سلع مجهولة وتخزين وقود ونقص في وزن المنتجات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشآت دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.