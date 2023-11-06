شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت فجار بفلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، مما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين، مساء اليوم الإثنين.

استشهاد شاب بإصابة بالرأس

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عاما) إثر إصابته رصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت فجار.

وذكرت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، أحدهم جروحه وصفت بالحرجة، وقد أعلن عن استشهاده لاحقا.

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية

وبارتقاء الشاب طقاطقة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى سبعة، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 160 شهيدا.