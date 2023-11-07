حملات نظافة وتجميل لكورنيش السويس القديم والجديد وممشى النخيل

كثف حي السويس حملات النظافة والتجميل للشوارع المختلفة وأماكن التنزه والمزارات السياحية الداخلية.

حملات يومية للنظافة والتجميل

وكثف الجهاز التنفيذي لحي السويس، حملات النظافة والتجميل للشوارع والأماكن السياحية والتنزه التي تقع داخل نطاق الحي، وتوالت حملات النظافة وتقليم الأشجار ورفع المخلفات لكورنيش السويس القديم والجديد، وممشى أهل السويس وممشى النخيل بشكل يومي، حيث تشهد هذه الأماكن تردد أعداد كبيرة من أبناء السويس وزوار المدينة خلال فصل الخريف للتمتع بالدفء الذي يتميز به طقس السويس خلال هذا الوقت من العام.

متابعة مستمرة لأعمال النظافة

وأعلن حي السويس، استمرار متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع وإزالة تراكمات ومخلفات القمامة بمحيط منطقة الأنصاري ومنطقة الطابية وبجوار قصر محمد على ومنطقة الشونة وآخر شارع التحرير وشارع الجيش وشارع عبد الخالق ثروت وبجوار مستشفى الهلال وبجوار مستشفى أبو العزايم وبجوار مدرسة الخليلية ومناطق مختلفة بنطاق الحي، كما تم رفع وإزالة تراكمات ومخلفات القمامة بمحيط منطقة حوض الدرس.

إزالة الهيش وتقليم الأشجار

وأشار الحي على صفحته علي شبكة التواصل الاجتماعي، إلى أنه تتم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة المخلفات والهيش وتقليم الأشجار وقص الحشائش بحديقة أمام قصر محمد على بكورنيش السويس القديم ورفع وإزالة تراكمات ومخلفات القمامة بشارع السنترال وشارع آمين الحسيني وشارع صلاح الدين وشارع يحيى وبجوار مدرسة الخليلية وبجوار موقف الملاحة ومحيط مساكن الغريب ومناطق مختلفة بنطاق الحي.