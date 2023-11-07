قيادي بحركة فتح: 75% من شهداء غزة حتى اللحظة أطفال ونساء

قال الدكتور أيمن الرقب، قيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي رفع سقف عدوانه على فلسطين بشكل تام بدعوى أنه يستهدف القضاء على المقاومة على نحو تام في قطاع غزة.

وأضاف الرقب، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «بالنسبة إلى بنك أهداف العدو، فإن 75% من الشهداء حتى اللحظة أطفال ونساء، وهو ما يعني أن العدو لم يشتبك مباشرةً وبعمق مع المقاومة».

تمكُن العدو الإسرائيلي من فصل شمال غزة عن جنوبها

وتابع القيادي بحركة فتح، أن العدو الإسرائيلي أعلن أنه تمكن من فصل شمال غزة عن جنوبها بشكل كامل، موضحًا: «بالنسبة إلى الجيوب التي يسيطر عليها تماما في غزة هي جيب من ناحية الشمال الغربية وهناك جيب آخر من الناحية الشرقية الشمالية وجيب ثالث من الناحية الجنوبية، حيث يرغب في تنفيذ حرب الكماشة على قطاع غزة».

وأكد أن الأمريكيين ليست لديهم إجابة حول موعد انتهاء هذه الحرب، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن الحرب قد تستمر شهر أو سنة، وبالتالي يجب وقف قتل المدنيين والأطفال والنساء وأن تكون ثمة آلية لتجنيبهم تداعيات الصراع.