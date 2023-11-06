«صحة البحيرة»: غلق 80 منشأة دون ترخيص خلال أكتوبر الماضي

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولإحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال شهر أكتوبر الماضي، جرى المرور على 1207 منشآت طبية خاصة، حيث كانت المنشآت المنضبطة وغير المخالفة 569 والمخالفة 638.

إصدار تراخيص لعدة منشآت طبية

وأوضح وكيل صحة البحيرة أنه جرى ترخيص 7 عيادات خاصة ومحلين نظارات، و3 عيادات أسنان، وتجديد ترخيص لـ5 منشآت.

غلق منشآت طبية في البحيرة

وأوضح وكيل صحة البحيرة أنه تم فحص 24 شكوى وإجراء 26 معاينة، وإصدار 80 قرار غلق إداري لمنشآت تعمل دون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، وعدد المنشآت الجاري إصدار قرار غلق لها 226، وتم توجيه إنذار بالمخالفات لتلافي السلبيات، وتصويب أوضاع 326 منشأة، وإنذار 100 منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص، و216 منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، موضحاً أنه تم توجيه إنذار لـ10 منشآت لوجود عمالة غير مؤهلة.