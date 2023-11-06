كاتب لبناني: قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة سمير أيوب لم يكن بالخطأ

قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عكوم إنها ليست المرة الأولى لاستهداف سيارة مدنيين وتحديدا أطفال من قبل إسرائيل التي سبق لها أن استهدفت سيارة إسعاف قبل سنوات، ما أدّى إلى استشهاد ثمانية أطفال، مقدمًا العزاء لزميله الصحفي سمير أيوب بعد استشهاد شقيقته و3 أطفال من حفيداتها، بعد استهداف سيارتهم بطائرة إسرائيلية مسيرة.

استهداف السيارة لم يكن بطريق الخطأ

وأوضح أن استهداف السيارة لم يكن بطريق الخطأ، معتبرا أنه يمثل رسالة لجميع الصحفيين بشأن ضرورة الانتباه للمعلومات التي يكشفونها وأن إسرائيل أرادت أيضا إيصال رسالة تذكير بأنها من الممكن استهداف النساء والأطفال بأي وقت، لافتًا إلى أنه ليس من قبيل الصدفة، أنه مع كل توتر أمني يحدث هذا الاستهداف.

إسرائيل تحاول لجم أي تحرك شعبي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن إسرائيل تحاول لجم أي تحرك شعبي أو من قِبل المقاومة بشأن تصعيد المواجهة ضد إسرائيل.