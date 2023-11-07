استشهاد 30 من عائلته لم يمنعه من فضح الاحتلال الإسرائيلي.. أستاذ سياسة: لابد من تجاوز آلامنا

اعتاد على تحليل الأحداث بحكم عمله، أستاذ علوم سياسية، لكنه لم يتوقع أن يكون جزءا من هذا الحدث مثله مثل الآلاف من سكان قطاع غزة، إذ فُجع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، باستشهاد أكثر من 30 فردا من عائلته في قطاع غزة وخانيونس، في الغارات الهمجية التي تشنها إسرائيل على مناطق متفرقة من فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

صمود أهالي غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي

صامدون على أرضنا، لن تهوي عزيمتنا ولو قدمنا كل أهالينا فداء لهذا الوطن، هكذا أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على صمود وثبات عائلته التي فقدت أكثر من 30 شهيدا: «عيلتي مثلها مثل مئات الآلاف من العائلات، تعرضت لقصف عشوائي همجي من قبل إسرائيل، فاليوم الأول للحرب فقدنا 18 شهيدا، والثالث فقدنا 11 شهيدا، وفقدنا شهداء آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء».

وبثبات وعزيمة، يظهر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عبر الشاشات العربية، ليحلل ويفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، رغم الألم الذي يعانيه جراء فقدان أكثر من 30 شهيدا من أسرته، لكن رسالته تجاه وطنه أكبر من أن يبقى حزينا: «كلنا لازم نفضح جرائم الاحتلال، لازم نتجاوز آلامنا علشان نقدر نظهر للعالم كله بشاعة العدو الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر بحق المدنيين العُزل».

استشهاد أكثر من 30 فردا من عائلة واحدة

قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزلين من منازل عائلة «الرقب»، لم يدفعهم إلى مغادرة أرضهم، وفقا له «قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلين على مدار عدة أيام ولدينا أسر لم يبق منها أحد، لكن رغم كده لم تترك عائلتي أرضها ولا منازلها، وكلنا فداء لوطننا المكلوم الذي يعاني منذ أكثر من 70 عاما من الاستهداف البربري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

ولم تفرق غارات إسرائيل بين كبير أو صغير ولا طفل ولا امرأة بل استهدفت النساء والأطفال: «هذا هو قدرنا أن نكون في غزة ونواجه عدة حروب لكن هذه الحرب هي الأشرس، همجية لم نراها من قبل واستخدام إسرائيل للسلاح مثل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا لقتل النساء والأطفال دون الالتزام بأي قوانين دولية، الناس عايشة في جحيم ولازم المجتمع الدولي يقف في وجه إسرائيل».