الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف رفح جنوبي قطاع غزة

صرحت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف رفح جنوبي القطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وارتفعت أعداد ضحايا قصـف جنوب القطاع الليلة لـ14 شهيدا.

مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية

وقالت الأمم المتحدة، إن مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية، بينما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وعلى جانب آخر، تجمهر عدد من اليهود في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 10581 شهيدًا، بينهم 4412 طفلا، 2761 سيدة، ووصل عدد الفلسطينيين تحت الأنقاض إلى 2411 شخصا، وعدد الإصابات يصل إلى 28137 شخصا.