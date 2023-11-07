تحرير 136 محضرا للمخالفين في حملات تموينية على الأسواق بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إنه جرى تحرير 136 محضرًا تموينيًا.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة، إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 136 محضرًا خلال اليوم.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 136 محضرا تموينيًا متنوعًا.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن الحملات استهدفت المحلات والأسواق، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات،

وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.