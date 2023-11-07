ارتفاع العدد الرسمي لشهداء الإعلام الفلسطيني إلى 5 صحفيين.. آخرهم أبو حصيرة

ارتفع عدد الشهداء في صفوف الصحفيين من الإعلام الرسمي الفلسطيني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 5 صحفيين، بعد الإعلان عن استشهاد محمد أبو حصيرة، أحد الصحفيين في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان الإعلام الرسمي الفلسطيني، نعى في وقت سابق اليوم، محمد أبو حصيرة، الذي استُشهد مع 42 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمدينة غزة، وأوضح في بيان، أنّ استهداف الصحفيين وعائلاتهم جزءا من حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الرسمي الفلسطيني، أنّ الإعلام الرسمي والعاملين فيه حالهم حال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يتعرضون هم وعائلاتهم وبيوتهم لقصف بطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي إطار سياسة الاعتقالات التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرئيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم 56 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة بينهم الصحفيين عبد المحسن الشلالدة، والأسير المحرر جمعة عبد الله التايه والأسيرة المحررة ربا عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة،.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الورسية على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا في حديث لبرنامج «سولوفيوف لايف»، أنّ تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه، أحد الخيارات، تثير أسئلة بشأن وجودها في ترسانة البلاد، متسائلة: «أين المنظمات الدولية ووكالة الطاقة الذرية والدول الأعضاء والمفتشون؟».