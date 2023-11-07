«التضامن» تضع حجر أساس مركز توعية وتنمية اقتصادي لصيادي المنزلة

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، اليوم الثلاثاء، مركز توعية وتنمية اقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومحافظة الدقهلية.

ويهدف المركز إلى رفع وعي أسر الصيادين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج، منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتنظيم الأسرة، وتنمية الطفولة المبكرة، ومحو الأمية، وصحة الأم.

ويأتي افتتاح المركز في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق النائية.