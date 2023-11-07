ضبط 25 كيلو حشيش بمليون و750 ألف جنيه في الشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط (عاطل، له معلومات جنائية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 جنيه تقريبًا).