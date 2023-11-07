ضبط كيان تعليمي وهمي تديره سيدة في الغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية «مزورة»، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبي الحصول على تلك الشهادات.

جرى ضبط السيدة، وبحوزتها (17 شهادة قياس مستوى، و17 كارنيه مزاولة مهنة مُقلدة بأسماء أشخاص مختلفين منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية في تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسيا منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من استمارات تسجيل المتدربين - 9 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالي «متحصلات نشاطها الإجرامي»- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلي محمول، بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامي).