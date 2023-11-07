وزير الاتصالات يفتتح 5 معامل مطورة لخدمة طلاب النور للمكفوفين ببنها

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدرسة النور للمكفوفين، ومدرسة التربية الفكرية بمدينة بنها، وتابع أعمال تجهيز معاملها من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تجهيز كل معمل بـ5 أجهزة للحاسب الآلي، وبرامج ناطقة للشاشة، وأيضا طابعات بطريقة برايل.

الوزارة تدعم ذوي الهمم

وأكد وزير الاتصالات خلال الجولة، أن الوزارة تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم علي مستوى الجمهورية، وتحديدا مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين بالمحافظات المختلفة، من خلال مد تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة والمساعدة علي التحصيل العلمي بكل مبسط وسهل.

المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات

وأكد وزير الاتصالات، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها للوقوف على أحدث معدلات الانجاز والتقدم المتحقق، وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاءهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم.

مشاركة الوزارة في مشروع حياة كريمة

وأشار طلعت، إلى أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهى تحديث مكاتب البريد وتطويرها وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الالياف الضوئية وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.