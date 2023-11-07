صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مناطق سومي وتشرنيهيف وخاركيف في أوكرانيا، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «زابوريجيا» و«خيرسون»، وفقا ما أعلنته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، ظهر اليوم الثلاثاء، دون أن تذكر الوكالة، عن وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبها، قررت وزارة الدفاع الألمانية نشر لواء دبابات قتالية بشكل دائم في ليتوانيا، وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، في بيان، إن سيتم دمج المجموعة القتالية متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ككتيبة قتالية ثالثة في اللواء الذي تعهدت «برلين» بالدفاع به عن الجناح الشرقي للتكتل العسكري.

وأضاف بيستوريوس، أن التشكيل العسكري سيتألف من نحو 4800 جندي وسيكملهم 200 موظف مدني من ألمانيا، فيمال قالت وسائل إعلام ألمانية، إن من المتوقع أن يبدأ اللواء الجديد عمله رسميا أوائل عام 2025، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس الأوكراني: يتوجب أن تتوحد البلاد

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الاثنين، أن الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات رائية في بلاده، مضيفا في خطابه اليوم، أن يتوجب أن تتوحد البلاد لا أن تنقسم، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي وقت سابق، كشف رجل الأعمال الألماني الفنلندي، كيم دوتكوم، أن إلغاء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية متعمدة بهدف ضمان بقاء فولوديمير زيلينسكي رئيسا للبلاد، مضيفا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن «واشنطن» تدرك أن زيلينسكي، لن يتمكن من الفوز في الانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، قال في وقت سابق، إن رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريل بودانوف، يشكّل تهديدا حقيقيا لزيلينسكي، ويمكن أن يقود مؤامرة من الجنرالات ضد الرئيس الأوكراني من أجل تحقيق السلام مع روسيا، معتبرا على مدونته الخاصة المتخصصة بالأسلحة والشؤون الاستراتيجية، أن مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، عنصران مهمان في أي تغيير للسلطة في البلاد..

ضابط سابق في «سي آي أيه»: العالم يشهد الآن الموت البطيء لأوكرانيا

بدوره، قال النائب الأول لعميد كلية «الاقتصاد والسياسة الدولية» التابعة للمعهد العالي للاقتصاد في روسيا، إيجور كوفاليف، إن المسؤولين الأوكران يدركون العواقب السياسية لفشل هجوم قوات بلادهم، مضيفا خلال مقابلة حصرية مع «راديو سبوتنيك» الروسي، إن انخفاض التمويل الأمريكي لـ«كييف» أمر لا مفر منه.

وأوضح كوفاليف، أن الأمريكيين لا يعطون أي شيء دون مقابل وإنهم يريدون تحقيق ربح من الأموال المستثمرة، فيما قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون، إن صورة القديس زيلينسكي، في الخارج اختفت، وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية تصور الرئيس الأوكراني على أنه مجنون، مضيفا في مقابلة عبر «يوتيوب»، إن العالم، يشهد الآن الموت البطيء لأوكرانيا.