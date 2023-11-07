ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية، لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي مركز بدر أسفرت الحملة عن ضبط شخص تصرف في 60 أسطوانة غاز منزلي بالبيع في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفي مركز شبراخيت ضُبطت 1000 عبوة مواد غذائية، و110عبوات منظفات مجهولة المصدر، ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير محاضر تموينية في شبراخيت

كما حررت الحملات محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و آخر لأحد أصحاب ثلاجات الحفظ، لعدم وجود سجل الحركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمركز شبراخيت.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات.

كما وجهت بتكثيف حملات الرقابة على المصانع غير المرخصة بنطاق مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.